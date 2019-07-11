المغرب – كشف سعيد الناصري، رئيس الوداد المغربي، موعد إصدار محكمة التحكيم الرياضية قرارها بشأن الأحداث التي شهدتها مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الترجي التونسي وضيفه الوداد.

وقال الناصري في تصريح أدلى به لـ “راديو مارس” المغربي، إن محكمة التحكيم الرياضية “كاس”، ستتخذ قرارها النهائي بشأن تلك الأحداث يوم 28 أو 29 يوليو الجاري، مضيفا أن مباراة إياب النهائي قد تقام ما بين الأول والرابع من أغسطس المقبل في حال اتخاذ قرار بإعادتها.

وأعرب الناصري عن أمله في أن يصب قرار “كاس” في مصلحة فريقه، أي أن يحصل على اللقب.

وشدد الناصري على أن الوداد لم ينسحب من نهائي دوري أبطال إفريقيا، وطالب باعتبار فريقه فائزا دون إعادة المباراة إن كانت ستعاد أصلا.

وأثارت مباراة الوداد ومضيفه الترجي التي أقيمت على الملعب الأولمبي في “رادس” بضواحي تونس العاصمة، مطلع الشهر الماضي، اعتراضات من قبل الفريق المغربي، لا سيما بشأن العطل في تقنية المساعدة بالفيديو “فار”.

وانسحب لاعبو الوداد من أرض الملعب إثر توقف اللعب بعد نحو ساعة على انطلاق المباراة، عقب قرار الحكم إلغاء هدف التعادل (1-1) الذي سجلوه قبل ذلك بدقائق، ومطالبتهم بالعودة إلى تقنية الفيديو لتبيان ما إذا كان قرار الحكم صائبا.

وعلى الرغم من أن الحكم الغامبي، باكاري غاساما، أعلن بعد نحو ساعة ونصف ساعة من التوقف، إنهاء المباراة وتسليم كأس دوري أبطال إفريقيا للترجي، عاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” بعد أيام، وقرر إثر اجتماع طارئ للجنته التنفيذية، إعادة مباراة الإياب على أرض محايدة بعد نهاية بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر حاليا، معللا ذلك بعدم توافر “شروط اللعب والأمن” في “رادس”.

وبعد قرار “الكاف”، لجأ الفريقان إلى محكمة التحكيم الرياضية لإنصافهما، ويطالب كل واحد منهما بمنحه اللقب.

المصدر: وكالات