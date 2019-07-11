ليبيا – أعلنت الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة المؤقتة عن دخول الوحده الرابعة بمحطة توليد الكهرباء بمحطة شمال بنغازي علي الشبكة العامة من جديد بعد أعمال الصيانة التي قام بها العاملين بسبب خروجها نتيجة عطل تسبب ببعض العجز في التوليد وإطفاءات بمدينة بنغازي يوم الأربعاء .

ووفقا لبيان تلقته المرصد من الهيئة فقد تصادف هذا مع حدوث بعض الأعطال علي شبكه الجهد المتوسط تغلب عليها الفنيين والمهندسين بدائرة الجهد المتوسط الشرقية وتم إصلاحها جميعاً مؤكدة بأن الوضع تحت السيطرة تماماً.

وأكدت الهيئة أنه وبجهود الفنيين والمهندسين بشركه الكهرباء وبإشرافها المباشر إنتهت جميع أعمال الصيانة بالوحدة الثانية من محطة السرير الغازية .

وأكدت بأن هذا العمل سوف يمكنها من أضافة 200 ميغاوات إضافيه للشبكة العامة وهذا بدوره سوف ينهي كل العجز الموجود علي شبكة المنطقة الشرقية ،وفقاً لذات البيان .