السعودية – علقت الإعلامية السعودية لجين عمران على خبر إلغاء حفل النجمة الأميركي نيكي ميناج، ضمن إحدى الفعاليات العالمية الخاصة بموسم جدة، معتبرةً ان ما تقدمه الأخيرة ليس فناّ، ولا يستحق الإحترام.

وأعادت عمران نشر خبر إلغاء الحفل “إثر مخالفتها لطبيعة الحفلات الغنائية التي تقام في المملكة العربية السعودية، مضيفة قولها في تغريدة: “صراحة أستغربت جدا في البداية!!! وتوقعت إدراج إسم (نيكي مناج) ضمن الفنانين المشاركين في فعاليات ترفيهية لدينا *إشاعة* مغرضة”.

وتابعت في حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “كون ما تقدمه الست نيكي سواء ( لبس ، كلمات أغاني ، أسلوب رقص )🔞و أمور أخرى لا يندرج تحت مسمى ترفيه على الإطلاق، بل له صفه أخرى لا تستحق الإحترام”.

وكالات + تويتر