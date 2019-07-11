مصر – بحثت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية لتأمين اللاجئين في إطار الحفاظ على الأمن القومي المصري.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان النائب كمال عامر في تصريحات صحفية إن اللاجئين المتواجدين بمصر، يصلون إليها بطريقتين “شرعية وغير شرعية”، مشيرا إلى أن اللاجئين بالطريقة الشرعية عددهم 247 ألف لاجئ من 57 دولة، يتمتعون بحماية دولية وبالحق في التعليم والصحة، وغالبيتهم من السودان وسوريا والعراق وجنوب السودان.

وفي ما يخص عدد اللاجئين غير المسجلين، قال رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان، إنه يوجد نحو 5 ملايين لاجئ، “وتعاملهم مصر معاملة الفرسان كأبنائها، ويتمتعون بنفس الحقوق والواجبات ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي”.

وقال عامر، إن لجنة الأمن القومي بالبرلمان أوصت بضرورة وجود حصر دقيق للظاهرة مع استبعاد من لهم تأثير على الأمن القومي المصري، والحرص على معاملتهم معاملة إنسانية، وحمايتهم من الاستغلال من جانب أي عناصر تحاول جذبهم أو استقطابهم في أعمال إرهابية أو غير مشروعة، خصوصا أن مصر في 2019 ترأس الاتحاد الإفريقي ويعتبر هذا العام عام اللاجئين والنازحين، وتعمل مصر على تنفيذ الحلول الطويلة للقضاء على أسباب الظاهرة، وحماية أبناء القارة من اللجوء لدول أخرى.

المصدر: “مصراوي”