البرازيل – أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، الأربعاء، التشكيلة المثالية لبطولة كوبا أمريكا التي أقيمت بالبرازيل.

وتوّج منتخب البرازيل بلقب كوبا أمريكا عقب التغلب على بيرو، في المباراة النهائية بثلاثة أهداف لهدف.

وشهدت التشكيلة المثالية غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد ظهوره الباهت خلال البطولة القارية.

ووفقا للحساب الرسمي لبطولة كوبا أمريكا على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ضمت القائمة لحراسة المرمى أليسون بيكر (البرازيل).

وفي الدفاع: ميجيل تراوكو (بيرو)، خوسيه ماريا خيمينيز (أوروغواي)، تياجو سيلفا، داني ألفيس (البرازيل).

وفي الوسط: آرثر ميلو (البرازيل)، لياندرو باريديس (الأرجنتين)، أرتورو فيدال (تشيلي).

وفي الهجوم: إيفرتون (البرازيل)، خاميس رودريجيز (كولومبيا)، باولو جيريرو (بيرو).

الأناضول