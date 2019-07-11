ليبيا – أعلن رئيس الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة المؤقتة فخري المسماري دخول الوحدة الرابعة بمحطة شمال بنغازي على الشبكة العامة من جديد بعد أعمال الصيانة التي قام بها العاملون وذلك بعد خروجها نتيجة عطل تسبب ببعض العجز في التوليد وإطفاءات بمدينة بنغازي أمس الأربعاء.

المسماري أوضح في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا روحها الوطن” اليوم الخميس أن الأعطال على شبكة الجهد المتوسط تغلب عليها الفنيون بدائرة الجهد المتوسط الشرقي حيث تم إصلاحها جميعا.

وأكد المسماري الإنتهاء من جميع أعمال الصيانة بالوحدة الثانية من محطة السرير الغازية وهو ما سيمكن من إضافة 200 ميجاوات للشبكة العامة وسينهي كل العجز الموجود على شبكة المنطقة الشرقية.