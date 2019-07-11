سوريا – وقع انفجاران متزامنان، اليوم الخميس، في مدينة عفرين شمال غرب سوريا.

وأدى انفجار سيارة مفخخة عند مدخل المدينة إلى مقتل 11 مدنيا، بينهم أطفال وإصابة آخرين، وفق ما أفادت “رويترز”، فيما لم ترد معلومات عن أي إصابات في التفجير الثاني الذي استهدف شارع الفيلات في المدينة.

وتقع عفرين شمالي حلب بالقرب من الحدود التركية، وكانت خاضعة لوحدات حماية الشعب الكردية حتى العام الماضي، عندما سيطر عليها مسلحون مدعومون من تركيا.

يشار إلى أن الجيش التركي، باشر في بناء جدار عازل في محيط مدينة عفرين، وبالتحديد في قرية جلبل، 8 كم جنوب شرق مركز المدينة.

ومنذ سيطرة الجيش التركي على منطقة عفرين، مُنع أهالي العديد من القرى من العودة إليها، ومن بين تلك القرى قرية جلبل التي أصبحت خالية بشكل كامل من أهلها.

المصدر: “هاوار” + “رويترز”