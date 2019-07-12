أحمد السعدني يشعل مواقع التواصل بتصريحاته عن بنات مصر.. ماذا قال؟

أحمد السعدني يشعل مواقع التواصل بتصريحاته عن بنات مصر.. ماذا قال؟

مصر – نشر الفنان أحمد السعدني عبر حسابه الشخصي على “إنستغرام”، مقطع فيديو أثناء مقابلته لمجموعة من الفتيات، وقال ممازحًا لهن: “مشكلة مصر إن مفيهاش بنات حلوة، حتى شوفوا”، لينتقل بالكاميرا للفتيات اللاتي ظهرن في غاية الحماس.

ليفاجأ بهجوم حاد من بعض الفتيات في تعليقاتهن على الفيديو، إذ أكد بعضهن أن في مصر فتيات جميلات ويبدو أنه ضعيف النظر.

وكان أحمد السعدني وعد إحدى متابعاته، التي حلمت بأنها تلتقط صورة معه، بمقابلتها والتصوير يوم 16 تموز (يوليو) الجاري.

وجدير بالذكر أن آخر عمل شارك السعدني به كان مسلسل “زي الشمس” بطولة دينا الشربيني، وريهام عبدالغفور، وأحمد داود، وسوسن بدر، وجمال سليمان، وأحمد مالك، وعمر السعيد ومن تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.

وسائل اعلام مصرية