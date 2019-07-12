بروكسل – كشفت بيانات رسمية، الجمعة، عن ارتفاع الإنتاج الصناعي 0.9 بالمئة في منطقة اليورو (19 دولة)، في مايو/ أيار الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه.

وحسب مكتب الإحصاءات الأوروبية “يوروستات”، صعد الإنتاج الصناعي بالاتحاد الأوروبي (28 دولة) 0.8 بالمئة في مايو الماضي على أساس شهري.

وخلال مايو الماضي، مقارنة بالشهر السابق عليه، شهدت منطقة اليورو، ارتفاع إنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة 2.7 بالمئة، والسلع الاستهلاكية المعمرة 2.3 بالمئة، والسلع الرأسمالية 1.3 بالمئة، والطاقة 0.7 بالمئة، في حين انخفض إنتاج السلع الوسيطة 0.2 بالمئة.

وفي الاتحاد الأوروبي، ارتفع إنتاج السلع الرأسمالية 1.9 بالمئة، والسلع الاستهلاكية المعمرة 1.7 بالمئة، والسلع الاستهلاكية غير المعمرة 1.5 بالمئة، والطاقة 1.3 بالمئة، في حين انخفض إنتاج السلع الوسيطة 0.1 بالمئة، في مايو الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه.

وسجلت أعلى الزيادات في الإنتاج الصناعي بالدنمارك 4.4 بالمئة، وأيرلندا 2.3 بالمئة، وفرنسا 2.1 بالمئة، وحدثت أكبر الانخفاضات في فنلندا 2.9 بالمئة، ورومانيا 1.9 بالمئة، وكرواتيا 1.7 بالمئة.

وتشمل منطقة اليورو، بلدان بلجيكا وألمانيا وإستونيا وأيرلندا واليونان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص الرومية، ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنمسا والبرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا.

فيما يضم الاتحاد الأوروبي دول منطقة اليورو، إضافةً إلى كل من بلغاريا والتشيك والدنمارك وكرواتيا والمجر وبولندا ورومانيا والسويد والمملكة المتحدة.

الأناضول