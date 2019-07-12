ليبيا – ناقش رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الخميس مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبد المجيد حمزة الوضع الحالي لشبكة الكهرباء.

الإجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق إيجاد حلول عاجلة لتغطية العجز في الإمدادات والمعالجة السريعة لضعف التيار الكهربائي وما تطلبه بعض المحطات من أعمال صيانة وتذليل العقبات التي تواجه تنفيذ مشروعات الشركة والتي تكفل انهاء الازمة تماما.

هذا وحضر اللقاء كل من عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق وزير التخطيط بحكومة الوفاق طاهر الجهيمي ووزير المالية فرج بومطار بحضور المدير التنفيذي للشركة علي ساسي.