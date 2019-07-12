ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن الملتقى الذي دعت مصر لاستضافته السبت المقبل بحضور أكثر من نحو 50 نائبا بما فيهم رئيس مجلس النواب ونائبه يهدف لإيجاد مبادرة تخرج ليبيا من حالة الانسداد السياسي.

العباني أوضح في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الخميس أن الملتقى المقرر انعقاده لنحو 3 أيام بالعاصمة المصرية هو بمثابة تشاور وعصف ذهني لإنتاج مبادرة تخرج ليبيا من الانسداد السياسي.

وأشار العباني إلى أن الدعوات المصرية شملت نوابا من برلمان طبرق وآخرين انشقوا عنه وعقدوا جلساتهم في مدينة طرابلس.

وقال العباني تعليقا على الدعوة المصرية :”هي دعوة كريمة وجهت لكل أعضاء مجلس النواب الليبي، في محاولة من الشقيقة مصر لرأب التصدعات التي لحقت بجدار مجلس النواب، عقب قيام القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر تنفيذ قرار مجلس النواب رقم 07 لسنة 2014م بشأن حل الجماعات المسلحة ونزع سلاحها،وإعادة توزيع ودمج منتسبيها في أنشطة الدولة الليبية”.

وتابع: “تأتي الجهود المصرية بدبلوماسيتها المعهودة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقت انسداد الرؤى وانحصار المبادرات السياسية للبحث والتشاور والعصف الذهني في محاولة لإنتاج مبادرة قد تعيد العربة إلى قضبان السياسة ونزع فتيل الحرب”.

عضو مجلس النواب توجه بالشكر والتقدير إلى مصر رئاسة وحكومة وشعباً لما تبذله من جهود مضنية وبناءة لدعم السلم والأمن في محيطها العربي والأفريقي.