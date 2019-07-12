ليبيا – قال الناطق باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي إن التفجير الذي إستهدف مقبرة الهواري بمدينة بنغازي أمس الخميس من فعل جماعة الإخوان الإرهابية والميليشيات المتحالفة معها.

العريبي أوضح خلال مداخلة هاتفية على قناة “أكسترا نيوز” المصرية أن مدينة بنغازي تسجل الآن أعلى مستوى أمني في البلاد بشكل كامل ولم تسجل أي جريمة واحدة وهذه العمليات معروف المتسبب فيها ، معقبا: “هذه الجماعات خسرت المنطقة الشرقية بالكامل وهذه العمليات تؤكد أنهم انتهوا”.

وأشار إلى أن الوضع الأمني في مدينة بنغازي ممتاز جدا وهذه الاختراقات متوقعة وهذه أفعال الجماعات الإرهابية والتيارات المنتمية لها ، لافتاً إلى أنه دائما يتم إجراءات تتخذ في هذه الحالات الأمنية ويتم الإعلان عنها بعد الانتهاء منها.

الناطق باسم الحكومة إتهم جماعة الإخوان وحكومة فائز السراج بالوقوف وراء الإرهاب في البلاد،لافتاً إلى أن الوضع الأمني في بنغازي مستقر تماما وتحت السيطرة.