ليبيا – قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش العميد خالد المحجوب إن هناك 3 دوافع رئيسية تقف وراء التفجيرات ،موضحاً أن الدافع الأول هو محاولة الخلايا الإرهابية النائمة إثبات أنها لا تزال موجودة وقادرة على القيام بعمليات من هذا النوع في مدينة تم تأمينها مثل بنغازي.

العميد المحجوب أشار في تصريحات خاصة لقناة “سكاي نيوز عربية” أمس الخميس إلى أن الدافع الثاني هو قرب إنتهاء معركة طرابلس وتحريرها من قبل الجيش.

واسترسل قائلا: “معركة طرابلس شارفت على الانتهاء، فالجيش وصل إلى شارع الإبل، ونهاية شارع القدس، وهو الآن على تخوم صلاح الدين، مما يعني أنه أصبح على تخوم طرابلس بدأ العد التنازلي ولحظة الصفر اقتربت”.

مدير إدارة التوجيه المعنوي أعتبر أن السبب الثالث هو الزخم الشعبي الرافض لما حدث في مجزرة غريان حيث قتل الجرحى مما دفع الميليشيات لمحاولة الانتقام.