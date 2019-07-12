انجلترا – أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الجمعة، أن نادي مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع نجم منتخب البرازيل في الميركاتو الصيفي الحالي.

وقالت صحيفة “إكسبريس” البريطانية، إن مانشستر يونايتد يسعى لضم البرازيلي إيفرتون سواريس، جناح فريق جريميو، هذا الصيف.

وظهر إيفرتون بشكل رائع مع راقصي السامبا في بطولة كوبا أمريكا التي أقيمت في الصيف الحالي، وساهم في حصد منتخب البرازيل للقب القاري.

وأشارت الصحيفة، إلى أن اللاعب يحظى أيضًا باهتمام من قبل أتلتيكو مدريد ونابولي وبوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ.

وتحدث أتلتيكو مع ممثلي اللاعب عن إمكانية تقديم عرض بـ35 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين كمكافآت، ولكن لم يتخذ الروخيبلانكوس أي خطوة رسمية حتى الآن.

وتؤكد تقارير أن جريميو يتمسك بالحصول على 40 مليون يورو، من أجل الاستغناء عن خدمات إيفرتون هذا الصيف.

يذكر أن مانشستر سيتي كان مهتمًا بضم إيفرتون خلال الموسم المنتهي، لكنه الآن أنهى متابعته لنجم جريميو، بعد أن بدأ الصراع بين كبار أوروبا على الصفقة.

المصدر : كووورة