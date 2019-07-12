ليبيا – دان المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة بالمنطقة الشرقية في بيان له أمس الخميس تهديدات كل من آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة للرئاسي أسامة جويلي ومفتي المؤتمر العام المدرج على قوائم الارهاب لدول الخيلج ومصر الصادق الغرياني بشأن قصف مطار بني وليد .

المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة بالمنطقة الشرقية وعقب إجتماع موسع عقده بمنطقة أبوعطني في بنغازي أكد في بيانه المصور الذي تلقته المرصد بأن المطار يستخدم في العمل الانساني فقط ، مبيناً بأن المطار ينقل فقط المصابين والجثامين وبعض الاغاثة الانسانية كونه مطاراً مدنياً يؤدي دوره لصالح الوطن بأسره.

وحمل البيان كل من أسامة جويلي والصادق الغرياني المسؤولية القانونية والأخلاقية والانسانية والاجتماعية عن أي ضرر يلحق بالمطار ، مؤكداً على أن أبناء قبائل ورفلة يحتفضون بحق الرد على أي إعتداء على مدينة بني وليد أو مطارها أو مرافقها العامة والخاصة.

كما إستنكر المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة بالمنطقة الشرقية العمل الارهابي الذي استهدف مقبرة الهواري في مدينة بنغازي وما نتج عنه من وفيات وإصابات بليغة في صفوف المواطنين المدنيين الذين كانوا من المفترض أن يكونوا آمنين وهم يوارون جثامين أبنائهم.

وكان الغرياني قد بارك قرار جويلي ودعا من أسماهم المسؤولين والقادة إلى الإنتباه لمطار بن وليد لأنه يشكل ثغرة لصالح العدو داعياً لإتخاذ إجراءات حاسمة وبالقوة بحقه .

وقدم المجلس الاجتماعي في ختام بيانه الشكر والتقدير لكل من ساند أبناء بني وليد بمواقف العزة والشهامة والنخوة وفقاً لنص ذات البيان.

وفي نهاية الأسبوع الماضي أعلن رئيس المجلس الإجتماعي لقبائل ورفلة في بن وليد رفضهم القاطع لقرار جويلي ذو الرقم 9 لسنة 2019 مؤكداً عزمهم على عدم إيقاف المطار أو الإلتفات لهذه التهديدات متوعداً بالرد على أي إعتداء كما أكد أن القرار بالأساس صدر عن مصراتة وبأنها هي التي أوعزت لجويلي إطلاق التهديد بالإعتداء .

المرصد – متابعات