ليبيا – بعد اقل من 24 ساعة على ارجاع ضخ مياه النهر الصناعي إلى طرابلس ومدن الشمال أعلن جهاز النهر اليوم الجمعة عن قيام مجموعة مسلحة باجبارهم على قطع المياه من جديد.

جهاز النهر أوضح بحسب مكتبه الاعلامي بأن المجموعة المسلحة أجبرت المشغلين بمحطة الكهرباء الرئيسية 1و2 على قطع التيار الكهربائي عن كافة الحقول (الشرقي ، الجنوبي ، الشمالي) ، كاشفاً عن مطالبتهم بإعادة التيار الكهربائي لمناطق ومدن الجنوب بعد إنقطاعه لأكثر من يومين والعدالة في طرح الاحمال بين المدن كافة.

وأكد الجهاز على أن الضخ توقف بالفعل من حقول الآبار وبالتالي إنقطاع المياه اليوم الجمعة عن مدينة طرابلس ومن بعد ذلك مدن المنطقة الوسطى ومدينة الشويرف.

وبين جهاز النهر بأنه أحاط أمين عام مجلس الوزراء ووكيل وزارة الحكم المحلي للشؤون الفنية ومساعد وكيل وزارة داخلية الوفاق للشؤون الامنية في اجتماع عقد صباح الخميس بوجود تهديد بإيقاف ضخ المياه لمطالب فئوية وبخطورة الموقف الذي سيترب عنه إنقطاع المياه.