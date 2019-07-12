ليبيا – دان المجلس التسييري لبلدية بنغازي في بياناً له أمس الخميس بأشد العبارات حادثة التفجير الإرهابي التي إستهدفت مقبرة الهواري بالمدينة.

المجلس التسييري وصف في بيانه والذي تلقت المرصد نسخة إستهداف مقبرة الهواري بـ” العمل الإجرامي” الذي لم يراع منفذوه حرمة دماء المسلمين وقتل النفس التي حرم الله ولا حرمة المقبرة والموتى.

وأوضح المجلس إن التفجير الإرهابي تعد محاولة لزعزعة أمن واستقرار مدينة بنغازي،مؤكداً أنه سيتم ملاحقة المنفذين ومن ساعدهم.

المجلس دعا في ختام بيانه المواطنين إلى توحيد الصف والتعاون التام مع الأجهزة الأمنية المختصة من أجل الحفاظ على أمن مدينة بنغازي واستقرارها.