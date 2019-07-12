واشنطن – أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، أن حملة واسعة لترحيل مهاجرين غير قانونيين ستبدأ نهاية الأسبوع الجاري.

وقال ترامب لصحافيين في حديقة البيت الأبيض: “أتوا بطريقة غير قانونية، في حين سنرحلهم بطريقة قانونية.. الأمر بسيط للغاية”.

وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا: “ليس أمرا أحب فعله، ولكنّ أناسا أتوا إلى بلدنا بطريقة غير قانونية”.

وأوضح ترامب الذي جعل من مكافحة الهجرة غير القانونية إحدى ركائز سياسته، أنه “مضطر” للقيام بعمليات الترحيل.

وصرح ترامب: “ملايين الأشخاص يقفون في طوابير ليصبحوا مواطنين في هذا البلد”.

وتابع قائلا: “أجروا الاختبارات، درسوا، تعلموا الإنجليزية، انتظروا لسبع سنوات أو ثمان أو تسع… ليس من العدل أن يكون كافيا لشخص عبور الحدود للحصول على الجنسية الأمريكية”.

وأعلن ترامب حملة التوقيفات، في 21 يونيو، ثم تم إرجاؤها أسبوعين حتى يتسنى للكونغرس التوصل إلى تسوية حول التدابير الأمنية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

إلى ذلك، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” يوم الخميس، أن مداهمات للشرطة ضد مهاجرين غير قانونيين ستبدأ الأحد في نحو عشر مدن، وأنها ستطال نحو 2000 عائلة في مرحلة أولى.

المصدر: “أ ف ب”