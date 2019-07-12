العراق – نفذت القوات الجوية التركية، اليوم الجمعة، غارات جوية جديدة على شمال العراق أسفرت عن “تحييد” 6 عناصر من حزب العمال الكردستاني، وجاءت تزامنا مع ضربات شنتها إيران على المنطقة نفسها.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان: “بالتنسيق مع عملية المخلب، نفذت عمليات جوية في منطقتي زاب وكارا شمال العراق، استهدفت مواقع استخدمها تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي الانفصالي كمرابض أسلحة ومخابئ وملاجئ، وتم تحييد 6 إرهابيين”.

وتعد تركيا حزب العمال الكردستاني “تنظيما إرهابيا” وتحاربه داخل البلاد وفي دول الجوار، بينها العراق وخاصة إقليم كردستان فيه، على مدار 3 عقود.

وفي 27 مايو الماضي، أطلقت القوات التركية عملية “المخلب” العسكرية بمنطقة هاكورك شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على “خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد”.

وتقول أنقرة إن هذه العملية تأتي ردا على “الهجمات الإرهابية” التي ينفذها حزب العمال الكردستاني داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

الضربات التركية المنفذة اليوم تأتي تزامنا مع عمليتين نفذها الحرس الثوري الإيراني الذي قصف، مساء أمس الخميس، بسلاح المدفعية والصواريخ مواقع للمسلحين الأكراد في جبال هلغورد وبربزين شمال العراق، إضافة إلى أهداف في المنطقة على حدود البلدين اليوم الجمعة.

المصدر: RT