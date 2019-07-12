اليابان – بدأت “تويوتا” باستقبال طلبات شراء النموذج الجديد من سيارات الميني فان Hiace، المتوقع أن تصبح من أشهر المركبات العائلية في الأسواق.

وجاء النموذج الجديد من Hiace بهيكل أنيق، يتميز بالتصميم الفريد للواجهة الأمامية، وتداخل اللون الأسود للبلاستيك الموجود فيه مع المعدن بصورة عصرية وجذابة، إضافة إلى المرايا الجانبية الكهربائية الكبيرة والمصابيح التي تعمل بتقنية LED.

كما ستطرح هذه السيارات بنسختين مزودتين بمقاعد مريحة تتسع لـ 11 أو 14 راكبا، وواجهة قيادة مزودة بأحدث أنظمة المولتيميديا، ومقود بأزرار للتحكم بمعظم التقنيات الموجودة فيها.

وستعمل هذه السيارة بمحركات بنزين توربينية حديثة بسعة 2.8 لتر، وعزم 150 حصانا، وعلب سرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية بـ 6 مراحل، وستزود بأنظمة فرملة وتعليق خاصة تمنحها ثباتا أكبر على الطرقات، ونظام لمنع انزلاقها على المنحدرات والمنعطفات الخطرة.

وكالات