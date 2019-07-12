ألمانيا – اعترف رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، ​جان تود، بأن صداقته مع بطل العالم سبع مرات للفورمولا-1، ​مايكل شوماخر، لم تعد كما كانت من قبل لصعوبة التواصل معه بسبب حالته الصحية.

ونقل موقع “Daily Express” عن جان تود قوله: “عائلته تقاتل من أجله قدر المستطاع. بالطبع، لم تعد صداقتنا كما كانت من قبل. فقط لأنه لم يعد من الممكن التواصل كالسابق”.

وأضاف رئيس الاتحاد الدولي للسيارات: “كل ما استطيع قوله هو إن عائلته تهتم به كثيرا وهو مستمر في القتال”.

يذكر أن مايكل شوماخر (50 عاما) تعرض لإصابة قوية في رأسه إثر سقوطه عندما كان يتزلج في جبال الألب، في منتجع مريبل الفرنسي، يوم 29 ديسمبر 2013، دخل على إثرها في غيبوبة مصطنعة لتخفيف الضغط عن دماغه، وصحا منها بعد أكثر من 6 أشهر، ومنذ ذلك الوقت، باتت المعلومات عنه شحيحة جدا بسبب حرص زوجته على ذلك.

ويعتبر جان تود من الأشخاص القلائل الذين يسمح لهم بزيارة عائلة شوماخر، ورؤية مايكل.

وقال الإيطالي لوكا بادوير، سائق فورمولا-1 سابقا، عبر صفحته الشخصية: “لا يُسمح سوى لعدد قليل من الناس بزيارة شوماخر”، وإن “زوجته كورينا تقرر من يُسمح له برؤيته”.

ويتعالج شوماخر حاليا في منزله بسويسرا على ضفاف بحيرة جنيف، ويشرف على علاجه طاقم من الأطباء، بمساعدة زوجته التي لم تفارقه طيلة فترة مرضه.

المصدر: “championat.com”