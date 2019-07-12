إسبانيا – أعلن نادي فالنسيا الإسباني، اليوم الجمعة، تحويل إعارة الدولي الروسي، دينيس تشيريشيف، إلى عقد دائم يمتد لثلاثة أعوام.

ووضع فالنسيا شرطا جزائيا في عقد لاعب الوسط الروسي، تبلغ قيمته 80 مليون يورو.

وانضم تشيريشيف، صيف العام الماضي، إلى نادي فالنسيا على سبيل الإعارة قادما من مواطنه فياريال، وبعد الأداء الجيد الذي قدمه الجناح الروسي في الموسم المنصرم، قررت إدارة “الخفافيش” التعاقد معه بشكل دائم مقابل 5 ملايين يورو.

وخاض تشيريشيف، الذي تألق بشكل لافت مع منتخب بلاده في مونديال 2018، 41 مباراة مع نادي فالنسيا، وأحرز 4 أهداف وصنع لزملائه 5 أهداف أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن نادي فالنسيا، سيشارك في الموسم الجديد في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما حل رابعا في دوري الدرجة الأولى الإسباني الموسم المنصرم.

المصدر: “matchtv.ru”