روسيا تدخل على خط المصالحة.. الرئيس الفلسطيني يشكر بوتين على موقفه الرافض لـ”صفقة القرن”

روسيا تدخل على خط المصالحة.. الرئيس الفلسطيني يشكر بوتين على موقفه الرافض لـ”صفقة القرن”

موسكو – أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، استعداد موسكو لدفع عملية السلام، بما في ذلك استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وجاء في بيان للكرملين اليوم الجمعة، “تم التأكيد (خلال الاتصال) على استعداد الجانب الروسي لمواصلة اتخاذ خطوات لدفع عملية السلام، بما في ذلك استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية المباشرة من أجل التوصل إلى حلول مقبولة للطرفين”.

من جهته، أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره للجهود الدبلوماسية الروسية لتعزيز المصالحة بين الفلسطينيين.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطنية وفا أن اتصالا مطولا ومعمقا جرى بين الرئيسين، تم خلاله استعراض كافة القضايا سواء فيما يتعلق بـ”صفقة القرن” أو الموقف من “لقاء المنامة” أو الموقف من حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وعبر الرئيس عباس عن تقديره للموقف الروسي من “ورشة المنامة” و”صفقة القرن” والتمسك بالشرعية الدولية.

وتناول المحادثات، بحسب وفا، “الوضع المتأزم في العلاقة مع إسرائيل، وكذلك الخروقات اليومية وآخرها حفر نفق بهدف تغيير ملامح القدس العربية، كذلك حجز الأموال الفلسطينية”، حيث أكد عباس أن ذلك “وضعنا في ضائقة مالية صعبة إلى جانب الاستمرار بالاستيطان والاقتحامات اليومية”.

وقال الرئيس إن الجهد الروسي في موضوع المصالحة الفلسطينية هام ومقدر، وإننا ملتزمون باتفاق القاهرة 2017، وجاهزون لتنفيذه بالكامل.

وأكد الرئيسان دعمهما للدور المصري وأهميته في تحقيق المصالحة.

وبخصوص المصالحة، أكد الرئيس بوتين ضرورة أن يتم ذلك ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية، مشيرا إلى أن روسيا ستستمر بتعزيز العلاقات الثنائية الفلسطينية- الروسية على الصعد كافة.

وأضاف الرئيس الروسي، أنه يتطلع لاستقبال الرئيس محمود عباس في موسكو من أجل مزيد من التشاور، بحسب وفا.

المصدر: نوفوستي