الصين – اعلنت بكين، الجمعة، إنها ستفرض عقوبات على شركات أمريكية أبرمت صفقات أسلحة مع تايوان، وذلك بعدما وافقت واشنطن في وقت سابق على بيع تايوان معدات عسكرية بقيمة 2.2 مليار دولار.

واعتبرت وزارة الخارجية الصينية، في بيان نشرته اليوم، أن بيع الأسلحة الأمريكية لتايوان يضر بسيادة بلادها وأمنها الوطني، وفقا لما نشرته وكالة “رويترز”.

وقبل ذلك حذرت بكين واشنطن من “اللعب بالنار”، معربة عن غضبها من الخطط الأمريكية لتسليح تايوان، التي يحكمها نظام مناهض لبكين منذ انتهاء الحرب الأهلية الصينية عام 1949.

وتعد الولايات المتحدة مورد الأسلحة الرئيسي لتايوان، التي تعتبرها الصين “مقاطعة ضالة”، وخلال السنوات الماضية تجنبت واشنطن إبرام صفقات سلاح كبيرة مع تايوان، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبدى استعدادا لتوريد لها معدات عسكرية متطورة.

ووافقت وزارة الخارجية الأمريكية مطلع الأسبوع الجاري على بيع تايوان أسلحة بقيمة 2.2 مليار دولار، تشمل دبابات وصواريخ، وهذه الصفقة تعد أكبر صفقة عسكرية أمريكية مع هذه الجزيرة الآسيوية منذ تولي ترامب منصب الرئاسة.

وطالما دعمت الولايات المتحدة تايوان تاريخيا، إلا أن الدعم الأخير يهدد الهدنة المؤقتة، التي توصلت إليها واشنطن وبكين في قمة “العشرين”، في مسعى لإيجاد تسوية للحرب التجارية المندلعة بين أكبر اقتصادين في العالم.

المصدر: وكالات