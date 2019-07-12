ماليزيا – أعلن وزير الخزانة الماليزي، ليم غوان إنغ، الجمعة، استرجاع بلاده 220 مليون دولار، كانت مختلسة من الصندوق الحكومي.

وأوضح ليم في تصريح صحفي، أن ماليزيا أعادت 200 مليون دولار من الولايات المتحدة، و20 مليون دولار من سنغافورة.

وأوضح الوزير الماليزي أن الأموال عادت إلى بلاده نتيجة لجهود المسؤولين في الولايات المتحدة وسنغافورة، ولجنة مكافحة الفساد وجهاز الشرطة والنيابة العامة الماليزية.

وأكد ليم أن بلاده تواصل أعمال إعادة 50 مليار رينغيت ماليزي.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، يعمل مع ست دول من بينها الولايات المتحدة، لاستعادة نحو 4.5 مليار دولار، يقال إنها اختلست من صندوق ماليزي حكومي في عهد رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق.

ويحاكم عبد الرزاق حاليا في سبع اتهامات تتعلق بخيانة الثقة واستغلال النفوذ وغسل الأموال ضمن سلسلة من قضايا فساد تلاحقه.

الأناضول