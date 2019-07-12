بكين – ارتفعت التجارة الخارجية للصين (تشمل الواردات والصادرات) 3.9 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من 2019.

وقالت الإدارة العامة للجمارك بالصين، الجمعة، إن إجمالي حجم التجارة الخارجية للبلاد ارتفع إلى 14.67 تريليون يوان (2.14 تريليون دولار ) في النصف الأول من العام الجاري.

وأضافت الجمارك الصينية في بيان اليوم إن الصادرات ارتفعت 6.1 بالمئة بينما ارتفعت الواردات بنسبة 1.4 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من 2019، دون مزيد من التفاصيل.

وأوضح البيان أن الفائض التجاري للصين ( الفرق بين الصادرات والواردات) ارتفع 41.6 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 1.23 تريليون يوان ( 178 مليار دولار) في الشهور الستة من العام الجاري.

وارتفعت واردات البلاد من النفط الخام 8.8 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 245 مليون طن خلال هذه الفترة.

كما بلغت واردات الصين 46.92 مليون طن من الغاز الطبيعي خلال الفترة ، بزيادة 11.6 بالمئة على أساس سنوي.

وارتفعت واردات بكين من الفحم 5.8 بالمئة على أساس سنوي لتبلغ 154 مليون طن في النصف الأول من العام الجاري.

وهبطت واردات الصين من الولايات المتحدة بنسبة 31.4 بالمئة على أساس سنوي في يونيو/ حزيران الماضي، وسط حرب الرسوم الجمركية مع واشنطن ، في حين انخفضت الصادرات إلى السوق الأمريكية بنسبة 7.8 بالمئة.

وتوصل الرئيس الأمريكي، ونظيره الصيني شي جين بينغ، مؤخرا إلى “هدنة” تجارية، على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية في نهاية الشهر الماضي.

وفرضت الولايات المتحدة، على مراحل، رسومًا على بضائع بقيمة 250 مليار دولار، من إجمالي صادرات الصين إلى البلاد، والتي تتراوح بين 550 و600 مليار دولار سنويًا.

الأناضول