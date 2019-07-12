ليبيا – أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي اليوم الجمعة أن الصواريخ الفرنسية التي عُثر عليها مؤخراً في ليبيا لم تكن بين أياد ليبية.

بارلي قالت خلال مقابلة أجرتها معها إذاعة “فرانس إنفو” وفقاً لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية :”إن الأخبار التي نقرأها هنا وهناك عن أن الأسلحة الفرنسية كانت بين أيد ليبية غير صحيحة وخاطئة”.

وأوضحت بارلي :” لم يتم نقل الأسلحة لأي طرف كان وهي أصلاً مخصصة لهدف واحد ألا وهو المساهمة في حماية عناصر فرنسية تمارس عملاً استخباراتيا لمحاربة الإرهاب “.

وأضافت وزيرة الجيوش الفرنسية قائلةً :” هذه الصواريخ معطوبة وقد تم وضعها في مخزن بهدف إتلافها لكن ما يحدث في ليبيا اليوم حال دون ذلك “.