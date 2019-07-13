ليبيا – قالت عضو مجلس النواب ابتسام الربيعي إن الدور التركي المشبوه في ليبيا عبر دعم المليشيات بالسلاح والأموال أصبح معروف لدى الجميع ويتسبب في سقوط الضحايا وينعكس بشكل سلبي على أمن ليبيا واستقرارها.

الربيعي لفتت في تصريحات على هامش زيارتها ضمن الوفد البرلماني إلى مصر وفقاً لصحيفة “اليوم السابع” أن الدور التركي في دعم المليشيات بليبيا هدد حياه المواطنين وتسبب فب سقوط العديد من الدماء ، مشيرةً إلى أن الأولوية لديهم الآن في ليبيا القضاء الإرهاب، وأن الدور المصري مهم في دعم ومسانده الشعب الليبي والحفاظ على أمنه حسب قولها.

وقالت “: أننا كأعضاء بمجلس النواب نتطلع إلى دور مصر وبرلمانها في مساندتنا على الصعيد الدولي والإفريقي مع أهمية المكانه التي أصبحت تتمتع بها مصر بالمجتمع الدولي في ظل القيادة السياسية للرئيس السيسي”.

وأوضحت أن زيارة الوفد إلى مصر تعكس مدى عمق العلاقات بين البلدين وحرص الجانب المصري على دعم ليبيا والاستماع إلى أعضاء البرلمان حول مستجدات الأوضاع.