ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة محمد الرعيض أن 5 أعضاء من المجتمعين في طرابلس شاركوا في الاجتماع المنعقد في القاهرة.

الرعيض أوضح في تصريح لقناة ليبيا بانوراما التابعة لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أن المجتمعون في ريكسوس أبلغوا كل من يريد حضور إجتماع القاهرة أنه لا يمثلون إلا أنفسهم فقط، مؤكدا رفض الغالبية النواب المنقطعين والمنشقين المشاركة.

وإختتم الرعيض تصريحه قائلاً :” وسبق أن أعلن النواب بطرابلس رفضهم المشاركة في الاجتماع المنعقد بالقاهرة لعدم تسلمهم دعوة رسمية ولغموض أهدافه”.