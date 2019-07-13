ليبيا – وصل إلى مدينة بنغازي أمس الجمعة رئيس مجلس النواب القائد الأعلى للقوات المسلحة المستشار عقيله صالح حيث التقى برئيس الحكومة المؤقتة اليد عبدالله الثني ونائبه لشؤون الخدمات عبدالسلام البدري.

المستشار صالح عقد وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة المؤقتة اجتماعا في صالة كبار الزوار بفندق تيبستي بحضور وزير التعليم ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي ورئيس جهاز الأمن الداخلي ومدير أمن بنغازي.

الاجتماع تم خلاله مناقشة الأوضاع الأمنية في مدينة بنغازي وسير مشاريعها التي تنفذها الحكومة المؤقتة ولجنة إعادة الاستقرار إلى المدينة التي صدر بها قرار من قبل رئيس مجلس النواب برئاسة رئيس الحكومة.



وأوصى المستشار صالح بضرورة صيانة المعالم التاريخية بما يحافظ على الشكل التاريخي للمدينة ومن بينها قصر المنار الذي شهد إعلان الاستقلال من قبل الملك الراحل أدريس السنوسي.



كما ناقش المجتمعون المستجدات على الساحتين المحلية والدولية وسير العمليات العسكرية التي تجري حالياً لتطهير العاصمة طرابلس.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.