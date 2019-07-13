ليبيا – وصل إلى القاهرة اليوم السبت وفد يضم عدداً من أعضاء مجلس النواب للمشاركة في اجتماع تشاوري برعاية مصرية لتقريب وجهات النظر وبحث سبل حل الأزمة الراهنة.

النواب سيلتقون وفقاً لصحيفة “الإتحاد” تحت رعاية اللجنة الوطنية المعنية بشأن ليبيا على مدار الأسبوع الجاري قيادات سياسية مصرية رفيعة المستوى لبحث كيفية الخروج من الأزمة الحالية وتحقيق الاستقرار في ليبيا.

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب بحضور كل من رئيس مجلس النواب المصري ورئيس المخابرات العامة، حيث شدد السيسي على أهمية عودة الاستقرار إلى ليبيا ودعم الجيش الوطني في حملته للقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية.

ورحب السيسي برئيس مجلس النواب مشيراً إلى الأولوية القصوى التي توليها مصر لعودة الاستقرار إلى ليبيا وتمكينها من استعادة دورها إقليمياً ودولياً.

السيسي أكد موقف مصر الثابت الذي لم ولن يتغير تجاه دعم الجيش الليبي في حملته للقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية واحترام السيادة الليبية والحفاظ على وحدة أراضيها وتعزيز تماسك مؤسساتها الوطنية وحماية مقدرات الشعب الليبي ورفض كافة أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي.

وعبر الرئيس المصري عن تقدير مصر ودعمها لدور المستشار صالح ومجلس النواب باعتباره المصدر الرئيسي للشرعية الفعلية في ليبيا، مشدداً في هذا الصدد على أن إرادة الشعب الليبي هي الإرادة المقدرة التي يجب أن تحترم وتكون مفعّة ونافذة،

ختاماً أبدى ثقته في قدرة الشعب الليبي على التغلب على التحدي الكبير الذي يواجهه والمتمثل في إعادة بناء دولة حديثة قوية تتمكن من إرساء دعائم الأمن والاستقرار في كافة أنحاء ليبيا.