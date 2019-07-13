مصر – كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، هوية الحكمين اللذين سيديران مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر.

واختار “الكاف”، الحكم الإثيوبي تسيما بمالاك، لإدارة المباراة الأولى التي ستجمع بين المنتخبين التونسي والسنغالي غدا (الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة)، على أرضية ملعب “الدفاع الجوي” في القاهرة، فيما أسندت مهمة قيادة المباراة الثانية بين الجزائر ونيجيريا، المقررة غدا أيضا (الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة) في ملعب القاهرة، للحكم الغامبي بكاري غاساما.

تجدر الإشارة إلى أن الفائزين في هاتين المواجهتين، سيتقابلان في المباراة النهائية الجمعة المقبلة، لتحديد بطل النسخة الـ 32 من كأس أمم إفريقيا.

المصدر: وكالات