تونس – حققت عائدات السياحة التونسية نموا بأكثر من 43 بالمائة، منذ بداية 2019 وحتى العاشر من يوليو/تموز الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

جاء ذلك وفق ما أظهرته بيانات صادرة عن البنك المركزي التونسي، السبت، نشرها على موقعه الإلكتروني، واطلعت عليها الأناضول.

وبحسب المصدر ذاته، تجاوزت قيمة العائدات 2.2 مليار دينار (760 مليون دولار)، منذ بداية 2019 حتى العاشر من الشهر الجاري، مقابل 1.5 مليار دينار (520 مليون دولار) خلال الفترة المقابلة 2018.

والإثنين، أعلنت وزارة السياحة في بيانات لها، صعود عائدات السياحة التونسية في النصف الأول 2019 بنسبة 42.5 بالمائة، على أساس سنوي، مقارنة بالنصف لأول من العام الماضي.

وأظهرت بيانات السياحة آنذاك، أن عائدات السياحة في النصف الأول 2019، بلغت 1.982 مليار دينار (690 مليون دولار)، مقابل 1.391 مليار دينار (484.6 مليون دولار) لنفس الفترة من 2018.

وأوردت البيانات، أن نموا طرأ على عدد السياح الوافدين إلى تونس خلال النصف الأول 2019، بنسبة 18.3 بالمئة على أساس سنوي.

وبلغ عدد السياحة الأجنبية الوافدة حتى نهاية يونيو/ حزيران الماضي، نحو 3 ملايين و774 ألف سائح.

وفي 2018، بلغ عدد الوافدين الى تونس 8.3 ملايين سائح، مسجلا بذلك ارتفاعا بـ 17.7 بالمئة مقارنة بعام 2017.

كما أظهرت البيانات نفسها الصادرة السبت عن البنك المركزي التونسي، ارتفاع احتياطي تونس من العملة الأجنبية، رافعة قدرة تونس على تغطية أيام التوريد إلى 80 يوما، مقابل 76 يوما خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفق الأرقام نفسها فإن قيمة الاحتياطي من العملة الأجنبية قدر إلى غاية يوم أمس الجمعة بـ14.3 مليار دينار، أي ما يعادل 5 مليارات دولار.

وعرف الدينار التونسي مؤخرا تحسنا طفيفا مقابل العملات الأجنبية فقد سجل ارتفاعا مقابل اليورو (1 يورو يساوي حاليا 3.2 دينار مقابل 3.3 في أيار / مايو الماضي) ومقابل الدولار الأمريكي (1 دولار يساوي حاليا 2.8 دينار في حين سجل 2.9 دينار في آيار/ مايو الماضي).

الأناضول