ليبيا – أعلن جهاز النهر الصناعي اليوم اليوم السبت إستمرار منع إعادة تشغيل حقول لآبار وضخ المياه إلى مدن الشمال من قبل المجموعة المسلحة التي إقتحمت محطة الكهرباء الرئيسية لحقول آبار المياه.

جهاز النهر أوضح في بيان له تلقت المرصد نسخة منه بأن المجموعة المسلحة أجبرت المشغلين على قطع التيار الكهربائي عن حقول الآبار بالرغم من عودة التيار الكهربائي لمدن الجنوب وهو المطلب الذي كانوا يطالبون به بحسب البيان .

يشار إلى انه قد قام عدد من أهالي الجنوب بوقف ضخ مياه النهر الصناعي إلى العاصمة طرابلس والمنطقة الوسطى احتجاجاً على عدم العدل في طرح الاحمال الكهربائية حيث اكد هؤلاء المحتجون بأن الكهرباء قطعن عن مناطقهم لمدة يومين كاملين ، ما دفعهم إلى وقف ضخ المياه لوضع حل جدري لمشكلتهم .