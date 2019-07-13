ليبيا – إستنكر عضو مجلس النواب عبد الوهاب زولية أمس الجمعة التفجير الإرهابي الذي حدث بمقبرة الهواري في مدينة بنغازي الخميس الماضي.

زولية قدّم في تصريح خاص لـ” المختار العربي” وتابعته صحيفة المرصد التعازي لأسر الضحايا الذين قضوا جراء الفعل الإرهابي، مشيراً إلى أن الإرهاب لا يفرق بين مدينة وأخرى في ليبيا.

وتابع قائلاً :”هذا عمل إرهابي مستهجن ولا يمكن السكوت على مثل هذه الجرائم الإرهابية ويجب الوقوف ضدها بكل جدية وحزم”.

وأعرب زولية عن استغرابه من ضعف دور الأجهزة الأمنية في بنغازي وعدم مقدرتها على مواجهة مثل هذه العمليات التي حصدت الأرواح والممتلكات.