ليبيا – أفادت الشركة العامة للكهرباء اليوم السبت بأنه بعد دخول وحدات التوليد بمحطة الزاوية للدورة المزدوحة وأستقرار الشبكة الكهربائية خلال يوم امس الحمعة ، قامت مجموعة مسلحة بالدخول الى محطة تحويل الحرشة وأعادة تشغيل جميع الخطوط المفصولة ومنعت طرح الأحمال.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه بأن نتيجة ما قام به المسلحون إنفصلت المحولات نتيجة الوقاية الذاتية الخاصة بها ، مبينةً بأن إرجاع تشغيل الخطوط المفصولة دون الرجوع للمختصين قد يؤدي الى عطلها وخروجها عن الخدمة بشكل نهائي ، وأن ما قام به المسلحون أدى الى إنخفاض في التردد وحدوث إرباك في وحدات الانتاح.

وناشدت الشركة في ختام بيانها كافة الجهات الاعتبارية بضرورة التدخل السريع لحماية محطات التحويل والمشغلين حتى يتسنى لها تسيير العمل اليومي وتقوم بعملية طرح الاحمال بطريقة متساوية على كافة المدن والمناطق.