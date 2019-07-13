طفل يوقف حسن الرداد في الشارع.. هذا ما طلبه منه

طفل يوقف حسن الرداد في الشارع.. هذا ما طلبه منه

مصر – نشر الفنان حسن الرداد عبر حسابه الشخصي على إنستغرام، مقطع فيديو لطفل أوقفه ليسأله إن كان هو الممثل المشهور، ليرد الرداد بالإيجاب، فيطلب منه الصغير قبلة، ثم يمضي في طريقه.

وعلق الرداد على الفيديو قائلا: “قلبي يكاد يذوب من براءة الأطفال، ياله من طلب بريء وبسيط، من الأشياء الجميلة في الحياة، أن تتلقى رسالة من القلب للقلب، أتمنى السعادة لقلب هذا الطفل وكل أطفال العالم”.

يذكر أن الرداد شارك في سباق الدراما الرمضاني 2019، من خلال مسلسل “الزوجة 18″، مع عدد كبير من الفنانين أبرزهم ناهد السباعي، شيماء سيف، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، هيدي كرم.

وسائل اعلام مصرية