مصر – كشف المكسيكي، خافيير أغيري، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، عن أسباب تذبذب مستوى محمد صلاح، نجم “الفراعنة”، في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

وأفادت وسائل إعلام مصرية، بأن أغيري أخبر بعض مرافقيه قبل سفره صباح اليوم إلى إسبانيا، أن صلاح وصل إلى معسكر المنتخب وهو منهك للغاية، بسبب الموسم الشاق الذي خاضه مع ليفربول، حيث شارك في معظم مباريات الفريق في الدوري الإنجليزي، كما قاده للتتويج بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ونقلت المصادر نفسها عن المدرب المكسيكي قوله، إن “صلاح خاض 65 مباراة هذا الموسم مع ليفربول، جلها كانت قوية، ووصل معسكر المنتخب وهو منهك ومنته.. حاولنا إراحته قدر المستطاع، لكن لم نفلح في ظل الضغوط الممارسة علينا لتحقيق اللقب”.

ولم يقدم صلاح في بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في مصر، ما كان منتظرا منه، وهو ما أثر بشكل واضح على أداء منتخب “الفراعنة”، الذي ودع المنافسات من الدور ثمن الهائي، بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد.

المصدر: وسائل إعلام مصرية