اليمن – أعلنت القوات التابعة للحكومة الشرعية اليمنية، يوم الجمعة، صد هجوم لجماعة أنصار الله “الحوثيين”، في محافظة الحديدة غرب اليمن، التي تشهد هدنة أممية منذ 18 ديسمبر الماضي.

ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة التابعة للحكومة الشرعية، عن مصادر ميدانية أن “الحوثيين شنوا هجوما واسعا بأسلحة ثقيلة ومتوسطة وقذائف مدفعية وصاروخية على مواقع القوات المشتركة شمال مدينة التحيتا جنوب الحديدة، انطلاقا من المزارع الواقعة بين مديرية زبيد ومدينة التحيتا”​​​.

وأكد المركز، صد هجوم الحوثيين هذا عقب اشتباكات عنيفة، وتكبيدهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

كما لفت المركز إلى قصف المقاتلين الحوثيين مواقع شرق مدينة حيس جنوب شرقي الحديدة، بقذائف الهاون عيار 120 والهاوزر، بالتزامن مع استهدافهم مواقع أخرى شمال مديرية حيس بالأسلحة المتوسطة.

بالمقابل ذكرت قناة “المسيرة” الناطقة باسم “أنصار الله”، أن القوات التابعة للحكومة الشرعية، قصفت بأكثر من 100 قذيفة مناطق الفازة والجبلية بمديرية التحيتا والجاح بمديرية بيت الفقيه خلال الساعات الماضية، كما استهدفت سيتي ماكس ومدينة الشباب في شارع الـ90 بالرشاشات المتوسطة.

وأضافت أن القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، استهدفت بأكثر من 58 قذيفة مدفعية مزارع وممتلكات شمال وشرق مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة.

المصدر: وكالات