كأس إفريقيا.. أستقبال أسطوري للاعبي مدغشقر عند عودتهم لبلادهم

كأس إفريقيا.. أستقبال أسطوري للاعبي مدغشقر عند عودتهم لبلادهم

مدغشقر – حظي لاعبو منتخب مدغشقر، السبت، باستقبال أسطوري من جماهيرهم فور وصولهم إلى بلادهم، عقب خروجهم من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.

وودّع المنتخب الملغاشي كأس الأمم الإفريقية من الدور ربع النهائي عقب الهزيمة من تونس بثلاثية نظيفة.

ودخل المنتخب الملغاشي التاريخ من أوسع الأبواب بعدما تأهل إلى ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه وفي أول مشاركة له بالعرس القاري.

وحرصت الجماهير على رفع أعلام مدغشقر في الشوارع عبر وصول بعثة الفريق التي استقلت حافلة مكشوفة طافت بها الشوارع الممتلئة بالجماهير الغفيرة.

ونجح منتخب مدغشقر فى إنهاء مرحلة المجموعات من أمم إفريقيا في الصدارة برصيد 7 نقاط من فوز على بوروندي بهدف نظيف، ونيجيريا بهدفين دون رد، وتعادل مع غينيا بهدفين لكل منهما.

وتأهل منتخب مدغشقر للدور ثمن النهائي ليواجه جمهورية الكونغو الديمقراطية ويفوز عليه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-2 بعد نهاية الوقتين الأصلين والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، ليودّع على إثرها البطولة القارية بعد الهزيمة من تونس بربع النهائي بثلاثية نظيفة.

الأناضول