ليبيا – قال عضو مجلس النواب عن الجنوب محمد آدم لينو إن اجتماعات القاهرة هي بداية لسلسلة لقاءات واجتماعات تشاورية ستجري في القاهرة خلال الفترة المقبلة.

لينو أكد لصحيفة “الإتحاد” أن القاهرة تقوم بتحركات للتوصل لرؤية لنزع فتيل الأزمة الليبية في ظل الانقسام والتشظي الذي يعصف بليبيا.

ونوّه إلى أن الشعب الليبي بحاجة للم الشمل والدفع بالحل السياسي وتوحيد المؤسسات السيادية في البلاد، موضحاً أن الهدف من اجتماعات القاهرة هو الوصول لنقطة توافقية ولم الشمل بين الليبيين.

كما أشار إلى أهمية توحيد مجلس النواب كونه الجسم التشريعي المنتخب في البلاد، معتبراً أن الانقسام في صفوف مجلس النواب خلق حالة من عدم الاستقرار في البلاد.