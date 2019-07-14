الأردن – ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن، بنسبة 0.5 بالمئة على أساس سنوي في يونيو/ حزيران الماضي.

وبحسب بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية (حكومية)، الأحد، جاءت الزيادة نتيجة ارتفاع مجموعة الإيجارات، واللحوم والدواجن، والخضروات والبقول الجافة والمعلبة والحبوب ومنتجاتها، والتعليم.

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بنسبة 0.5 بالمئة على أساس شهري، مقارنة مع مايو/أيار الماضي السابق له، نتيجة ارتفاع ارتفاع مجموعات الإيجارات، واللحوم والدواجن، والنقل، والوقود والإنارة، والثقافة والترفية.

كما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنهاية الشهور الستة الأولى من 2019، بنسبة 0.5 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من 2018.

وقدر مشروع موازنة الأردن 2019، نمو معدل التضخم بنسبة 2.3 بالمئة في 2019 و2020، و2.5 بالمئة عام 2021

الأناضول