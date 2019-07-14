ليبيا – قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق الجروشي إن البرلمان والحكومة والخارجية في مصر يعلمون خطورة الأزمة الليبية.

الجروشي أوضح في تصريحات لصحيفة “الإتحاد” أمس السبت أن الدولة المصرية تسعى لرأب الصدع في مجلس النواب الذي نتج عن تحرك الجيش لتنفيذ القرار رقم 7 من مجلس النواب عام 2014 لحل المليشيات والأذرع الإخوانية المسلحة وتنظيم القاعدة بعد أن حرر بنغازي ودرنة والعديد من المدن الليبية من الإرهابيين.

وأشار الجروشي إلى أن اجتماع السبت كان ناجحا بامتياز وضم أعضاء من كافة التيارات السياسية بما فيها المنقطعون والمقاطعون لمجلس النواب وحصل تواصل بينهم وتبادل لوجهات النظر من أجل ليبيا.

وبيّن الجروشي أن الاجتماع أكد أن البرلمان هو المجلس الشرعي الدستوري الوحيد والمسؤول عن أي حل سياسي إضافة إلى مناقشة وضع أسس للدولة المدنية واحترام حقوق المواطنة وتهيئة مناخ لبعض الإصلاحات ومنها الإصلاحات التشريعية ووضع دستور جديد لليبيا.

عضو لجنة الدفاع والأمن القومي لفت إلى أن الدستور الحالي يخدم مصالح تيار معين في حين أن الليبيين يطمحون لوضع دستور يخدم الدولة والقضية الليبية.

وكشف الجروشي عن أن جلسة أمس السبت تضمنت اقتراحا من بعض النواب بأن تكون هناك حكومة انتقالية موحدة على ألا تضم فائز السراج أو أحدا من حكومته إلى أن تأتي انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة،معلناً أن جلسة السبت كانت بمثابة الصلح بين النواب الليبيين وأنه تم التغاضي عن كل الخلافات السابقة والوعد بعدم فتح الملفات الشائكة مرة أخرى لإرجاع المجلس إلى دوره القائم عليه وهي حل المشكلة الليبية.