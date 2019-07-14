العراق – أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، الأحد، عودة 423 نازحاً خلال الاسبوع المنصرم، من مخيمات النزوح، إلى مناطق سكناهم الأصلية، في محافظة نينوى، شمالي البلاد.

جاء ذلك حسب بيان لمدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة، علي عباس جهاكير، اطلعت عليه الأناضول.

وقال البيان، إنه “وبالتعاون مع وزارة النقل وقيادة العمليات المشتركة، خصصت حافلات لنقل النازحين الذين يرغبون بالعودة إلى مناطقهم في محافظة نينوى”.

وأشار إلى أن مخيمات الخازر وحسن شام (37 كم شرقي الموصل) عاد منها 142 نازحاً، بينما عاد من مخيمات الجدعة وحمام العليل ومدرج المطار، جنوبي الموصل 281 نازحاً.

وأوضح جهاكير أن هؤلاء النازحين عادوا إلى مناطقهم في البعاج وتلعفر وتل عبطة والمحلبية وحميدات وكراج الشمال والنهروان والقوسيات وقرية تويم وحي الجزائر والكرامة، إضافة الى داخل مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى.

ولا يزال الكثير من النازحين غير قادرين على العودة لمناطقهم الأصلية نتيجة تدمير منازلهم خلال الحرب فضلا عن عدم توفر البنى التحتية الأساسية للخدمات وعدم استقرار الوضع الأمني.

ويقطن معظم النازحين في مخيمات منتشرة في أرجاء البلاد، قسم كبير منها تقع جنوب مدينة الموصل.

وكان أكثر من 5 ملايين عراقي قد اضطروا للنزوح وترك منازلهم في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين والانبار وديالى وأطراف بغداد وأجزاء من محافظة بابل، بعد منتصف عام 2014 عقب توسع سيطرة مسلحي “داعش” على مناطق البلاد المختلفة.

الأناضول