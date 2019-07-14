ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عيسى العريبي أن مصر تسعى لحل الأزمة الليبية ودعم تطلعات الشعب الليبي ودورها مقبول ومرحب به فى البلاد ، لافتاً إلى أن رئاسة مصر للإتحاد الإفريقى يمكن أن تساهم بشكل كبير فى حل الأزمة الليبية.

العريبي أشار في تصريحات خص بها صحيفة “اليوم السابع” المصرية اليوم الأحد إلى أهمية وقوف الدولة المصرية بقوة لدعم الشعب الليبي ومنع التدخلات الخارجية فى الشأن الداخلي للبلاد ، لافتا إلى دور مصر في إحتضان أبناء الشعب الليبي وخاصة المهجرين ومعاملتهم معاملة حسنة وطيبة.

وأوضح أن أعضاء مجلس النواب المشاركين في إجتماع القاهرة سيقومون بزيارة إلى مجلس النواب المصري وجامعة الدول العربية لبحث التعاون المشترك ودعم البرلمان الليبي فى الوقت الراهن الذي تشهد فيه ليبيا تدخلات خارجية سافرة.

كما نوّه إلى حرص أعضاء مجلس النواب على نزع فتيل الأزمة فى البلاد، معرباً عن تفاؤله باللقاءات التشاورية التى ستجري في القاهرة خلال الفترة المقبلة ، موضحًا أن ليبيا تحتاج دورًا فاعلاً لمجلس النواب باعتباره الجهة التشريعية الوحيدة فى ليبيا.

العريبي أشاد بالنهضة والطفرة التى تشهدها الدولة المصرية في كافة المجالات وخاصة فى البنية التحتية ، مؤكدًا حاجة ليبيا للدور المصرى سياسيًا واقتصاديًا والمشاركة فى إعادة إعمار المدن المدمرة فى ليبيا، لافتًا إلى أن مصر دوما ملجأ لكافة أبناء الشعب الليبي على مدار التاريخ.