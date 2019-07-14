ليبيا – أكد المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري أن العمليات العسكرية في طرابلس دخلت مرحلة الإعداد والتجهيز للمرحلة الرئيسة لعملية “طوفان الكرامة”، مشيراً إلى أن القوات المسلحة إتخذت التدابير اللازمة كافة لدعم وإسناد القوات التي تتمركز في الخطوط الأولية في معركة تحرير طرابلس.

اللواء المسماري لفت في تصريحات لصحيفة “الإتحاد” أمس السبت إلى أن غرف العمليات الرئيسة والاحتياطية كافة بدأت تتحرك لتنفيذ العملية ، مشيداً بدور القوات الجوية التي قامت على مدار الأيام الماضية بتنفيذ غارات جوية على تمركزات الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية في مدينتي طرابلس وغريان خاصة في غرب وشمال المدينة.

وقال إن القوات المسلحة تنتظر أوامر القيادة العامة للقيام بالهجوم الأخير على الجماعات المسلحة والإرهابية في طرابلس وتحريرها من قبضة الإرهابيين والمسلحين.

وحول التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي،أوضح اللواء المسماري أن التدخلات الخارجية في الشأن الليبي ليست وليدة اللحظة،مشيراً إلى أن الجيش الوطني اتجه في عام 2014 للمواجهة المباشرة مع تركيا وقطر الداعمتين الرئيستين للجماعات الإرهابية،مؤكداً أن معركة تحرير طرابلس أسقطت القناع التركي وكشفت حجم دعمه للجماعات الإرهابية والمسلحة،وذلك عبر الدفع بخبراء عسكريين ومستشارين أتراك إلى مدينتي طرابلس ومصراتة ودعم المسلحين بالقناصة وتدريب المسلحين على كيفية استخدام الطائرات المسيرة من دون طيار في ضواحي طرابلس،ونقل الإرهابيين من تونس إلى ليبيا.

واتهم المسماري قطر بتقديم دعم كبير جداً للجماعات الإرهابية والمسلحة في طرابلس،لافتاً إلى نقل النظام القطري للأسلحة والمقاتلين إلى طرابلس عبر الأراضي التونسية ، مشدداً على أن معركة “طوفان الكرامة” لتحرير طرابلس هي الأخيرة والحاسمة ليس في ليبيا فقط ولكن في الإقليم بصفة عامة.