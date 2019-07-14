ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعد امغيب إنه لا يعارض المبادرة أو الدعوة المصرية لإجتماع أعضاء مجلس النواب لكن سبب عدم مشاركته بها يعود إلى قناعة شخصية بأن زمن المبادرات والاجتماعات والحوارات أصبح من الماضي.

امغيب أشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج” غرفة الأخبار” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن اجتماع القاهرة لا يتضمن جدول أعمال واضح ، لافتاً إلى أنه لا يستطيع الإجتماع مع النواب الذين وقفوا ضد تقدم الجيش وشق صف مجلس النواب ووضعوا أيديهم بأيدي الأتراك والإيطالين.

وأضاف :”لن نجلس مع من صفقوا لمن يرقص على دماء الشهداء في غريان ومن يقاتل الجيش الآن ويدعمون بقراراتهم في طرابلس السراج بنهبه للأموال الليبية وباشاغا بتصرفاته الحمقاء التي قام بها هؤلاء الأشخاص فلا فائدة من ذلك لأنهم تتحكم بآرائهم الميلشيات، أعتقد أن الجانب المصري حاول وبحسن نية التوضيح للطرف الليبي أهمية الالتقاء والتوحيد للحفاظ على ليبيا وخوفهم من التدخل الأجنبي إن حصل”.

وثمّن وقوف مصر الدائم مع الجيش ودعمها له، لافتاً إلى أن الحاضرين لن يتنازلو عن مطالبهم في إيقاف عمليات الجيش وإلغاء المادة الثامنة من الإتفاق السياسي لأنهم يحملون من الحقد والضغينة على القائد العام ما يكفي ليبعدهم عن النواب الآخرين أميال.

كما يرى أن تجربة اختيار حكومة وحدة وطنية مع هؤلاء النواب ستعيد تنظيم الإخوان والقاعدة والمتطرفين للمشهد الأمر الذي يعد مرفوض من الشعب الليبي والجيش، مؤكداً ان هذا الإجتماعات لن تحقق أي نتيجة ولن تصل لحلول لأنه حتى نواب المناطق الأخرى غير طرابلس لا زالوا يمسكون العصا من المنتصف.

وعن الحديث عن إحتمالية عقد إجتماع أوسع في إحدى المدن الليبية قال أن الإجتماع في مدينة ليبية يختارها الجميع تكون له رمزية المكان فقط والسعي حتى مصالحة مع العلم أن المشهد والحالة الليبية لا تحتاج للمصالحة لأن الوضع عبارة عن حرب حق ضد باطل وجيش وطني ضد مليشيات امتهنت استنزاف الأموال وإهانة الليبيين أمام المصارف ونهب الأموال المجمدة والاعتمادات وقهر الشعب.

ونوّه إلى أن الجيش يقاتل إرهابيين ودواعش وتيارات متطرفة من أجل تخليص الشعب وإستعادة هيبة وكرامة ليبيا، لافتاً إلى أن المشهد الليبي ليس معقد وبمجرد دخول الجيش لطرابلس ستنتهي المشكلة الليبية والخلافات السياسية ولن تكون هناك حاجة لأي تدخلات من أي جهة تحاول وضع حلول لليبيين.

امغيب ذكر أن الأسباب التي جعلت مجلس النواب ينشق ويتحول لمجموعة داعمة لتحركات الجيش وتخليص الشعب من الإرهاب ومجموعة تدعم السراج والمجموعات التي تقاتل الليبيين في طرابلس واستعانت بالمرتزقة والأجانب، تعود إلى إستخدام الأموال الليبية والشعب الليبي من قبل السراج وجماعة الإخوان المسيطرة عليه لدعم المليشيات وشراء بعض الذمم ودعم انشقاق مجلس النواب من خلال إستقطاب بعض الشخصيات لمحاولة بناء برلمان موازي.

وقال إن الإخوان المسلمين والسراج عملوا على زراعة جسم موازي لمجلس النواب في طبرق وأهدروا الأموال الليبية والاتفاقيات لتضييع هيبة الدولة الليبية وجلب المستعمر القديم المتمثل بالأتراك والإيطاليين لمساعدة السراج في البقاء بالمشهد من آجل مصالحهم.

وأبدى مخاوفه من تفسير بعض الدول إجتماع نواب طرابلس مع النواب الشرعيين في طبرق بالقاهرة بأنه تفاوض أو محاولة إيقاف تحركات الجيش لتسوية سياسية قد يبعد فيها الجيش.