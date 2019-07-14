ألمانيا – رفض نادي بايرن ميونخ الألماني التراجع عن سعيه نحو التعاقد مع مهاجم تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فإن النادي البافاري لم يعر اهتمامًا لتصريحات فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، بشأن المهاجم الشاب كالوم هودسون أودوي، مؤخرًا.

وأشارت إلى عزم البايرن مواصلة سعيه نحو جلب الدولي الإنجليزي، البالغ من العمر 18 عامًا، إلى ملعب أليانز أرينا، من خلال التقدم بعرض يبلغ 70 مليون جنيه إسترليني.

ويسعى البايرن بكل قوة لتعزيز قوته الهجومية بضم جناح جديد، لتعويض رحيل الثنائي المخضرم فرانك ريبيري وآريين روبن بنهاية الموسم المنصرم.

وارتبط البايرن طوال الموسم الماضي بأودوي، لكن النادي اللندني قابل كافة عروضه بالرفض، قبل أن يحول أنظاره نحو ليروي ساني، جناح مانشستر سيتي.

ومع غموض موقف ساني من العرض البافاري، عاد البايرن للتركيز على هدفه القديم، رغم إصرار لامبارد والبلوز على الإبقاء عليه داخل ملعب ستامفورد بريدج.

وكان لامبارد قد تحدث مؤخرًا للموقع الرسمي لناديه، بأنه سيعقد جلسة خاصة مع أودوي، لإقناعه بمشروعه وخطته للتعويل عليه فور استعادة جاهزيته البدنية بعد التعافي من الإصابة.

جدير بالذكر أن أودوي تعرض لإصابة قوية في وتر أكيليس خلال شهر أبريل / نيسان الماضي، ليتأكد غيابه عن انطلاقة الفريق اللندني في الموسم المقبل.

المصدر : كووورة