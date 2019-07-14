إسبانيا – كشف تقرير صحفي إسباني، عن التزام فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، بأمر سفره إلى كندا اليوم الأحد، رغم أن ذلك كان محل شك، بعد عودة المدرب زين الدين زيدان، الطارئة بسبب وفاة شقيقه.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن خوسيه أنخيل سانشيز المدير العام للنادي سيرافق بيريز إلى كندا اليوم، وسيبقى الثنائي مع الفريق حتى نهاية الجولة.

وأضافت: “المهمة الرئيسية لبيريز هي تسريع عملية رحيل اللاعبين التي تعثرت مؤخرا، والأمر يخص جاريث بيل، خاميس رودريجيز، داني سيبايوس، ماريانو دياز، وبورخا مايورال، وهؤلاء لا يعتمد عليهم زيدان”.

وتابعت الصحيفة: “بيل وماريانو هما الأكثر ترددًا فيما يخص الرحيل، رغم أنهما يعلمان أنهما لن يحصلا على فرصة كبيرة مع زيدان، والأمر نفسه ينطبق على نافاس، ناتشو، إيسكو، لونين، فاييخو وفاسكيز، حيث سيستمع ريال مدريد للعروض المقدمة لهم”.

وأشار التقرير، إلى أن بيريز يسعى لحل هذه المشكلة في كندا من خلال التحدث مع من يتواجدون بالمعسكر من اللاعبين المقرر رحيلهم، حيث لن يقوم النادي بأي تعاقدات جديدة حتى يتخلص منهم وإنعاش خزينته، قبل التحرك لإبرام الصفقات وعلى رأسها بول بوجبا”.

المصدر : كووورة