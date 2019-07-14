أبوظبي – تباين أداء البورصات العربية في نهاية تداولات الأحد، مع ترقب المستثمرين ظهور محفزات إيجابية جديدة، تعزز الأسواق بالتزامن مع صعود النفط الأسبوع الماضي.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، صعد خام برنت القياسي بنسبة 4 بالمئة بينما سجل الخام الأمريكي “نايمكس” مكاسب بنحو 4.7 بالمئة.

وفي الإمارات، ارتفعت بورصة دبي بنسبة 0.71 بالمئة إلى 2704 نقطة، مع صعود أسهم “دبي للاستثمار” بنسبة 2.38 بالمئة و”أرابتك” بنسبة 1.21 بالمئة و”إعمار” بنحو 1.05 بالمئة.

فيما زادت بورصة العاصمة أبوظبي بنحو 0.08 بالمئة إلى 5056 نقطة، لتواصل مكاسبها للجلسة التاسعة على التوالي، مدعومة بمكاسب أسهم العقار بنسبة 4.22 بالمئة والطاقة بنحو 0.25 بالمئة.

وصعدت بورصة السعودية، الأكبر بالعالم العربي، مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “تأسي” 0.52 بالمئة إلى 9015 نقطة، مع ارتفاع أسهم قيادية في قطاع المصارف والبتروكيماويات والإسمنت.

وأغلقت بورصة الأردن على مكاسب هامشية بنسبة 0.01 بالمئة، لتغلق عند 1876 نقطة، مع ارتفاع أسهم “جوبترول” بنسبة 0.64 بالمئة و”الاتحاد للسجائر” بنسبة 1.47 بالمئة.

في المقابل، انخفضت بورصة مصر مع تراجع مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 1.02 بالمئة إلى 13672 نقطة، بفعل عمليات بيع موسعة للمؤسسات المحلية والأفراد العرب.

ونزلت بورصة مسقط بنسبة 0.38 بالمئة إلى 3793 نقطة، مع تراجع أسهم “الخليجية للاستثمار” بنسبة 5.63 بالمئة و”مسقط للتمويل” بنسبة 4.69 بالمئة و”الأنوار للسيراميك” بنسبة 4.67 بالمئة.

وفي الكويت، انخفض المؤشر الأول بنسبة 0.03 بالمئة إلى 6775 نقطة، وزاد المؤشر الرئيسي بنحو 0.17 بالمئة إلى 4853 نقطة، فيما زاد المؤشر العام هامشياً بنحو 0.02 بالمئة ليغلق عند 6128 نقطة.

وتراجعت بورصة البحرين بنسبة 0.001 بالمئة إلى 1537 نقطة، وسط تباين في أداء الأسهم حيث ارتفع “بتلكو” بنسبة 0.26 بالمئة و”البحرين والكويت” بنسبة 0.61 بالمئة، فيما زاد سهم “جي اف اتش” بنسبة 2.08 بالمئة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

دبي: بنسبة 0.71 بالمئة إلى 2704 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.52 بالمئة إلى 9015 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.08 بالمئة إلى 5056 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.01 بالمئة إلى 1876 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

مصر: بنسبة 1.02 بالمئة إلى 13672 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.38 بالمئة إلى 3793 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.03 بالمئة إلى 6775 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.001 بالمئة إلى 1537 نقطة.

الأناضول